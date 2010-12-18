دخول وفد طبي لبناني الى غزة عبر معبر رفح

فلسطين اليوم – غزة

سمحت السلطات المصرية بدخول وفدا طبيا لبنانيا إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري في إطار زيارة إنسانية لإجراء عدد من الجراحات الهامة لأبناء القطاع.

وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح أن الوفد الطبي اللبناني مكون من 4 أطباء جاءوا بتنسيق مع نقابة الأطباء العرب وسمحت لهم مصر بالدخول إلى قطاع غزة في زيارة إنسانية تهدف الى توصيل نحو 190 كجم من لمساعدات الطبية والدوائية أرادوا من خلال هذه المساعدات الرمزية كسر الحصار الصهيوني على غزة.

وأشار المصدر إلى أن الأطباء اللبنانيين سيقومون بالعديد من الجراحات الهامة لأبناء القطاع في مجال جراحة التجميل وطب الأسنان والجراحة العامة وخاصة للمصابين من أبناء القطاع خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على القطاع