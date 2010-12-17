الفصائل الفلسطينية : التناقض يجب ان يكون مع الاحتلال فقط

الفصائل الفلسطينية: التناقض يجب أن يكون مع الاحتلال فقط

فلسطين اليوم- غزة

دعت خمسة فصائل فلسطينية اجتمعت اليوم الجمعة في مكتب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فـدا " بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، إلى ضرورة تعزيز ثقافة التسامح، واحترام حقوق الإنسان.

وقد ضم الاجتماع، كل من جبهة النضال الشعبي والاتحاد الديمقراطي "فدا" والجبهة العربية، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية.

وشددت الفصائل على أن الوحدة الوطنية هي السبيل لتحقيق الانتصار واسترداد كامل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني , وأن التناقض الرئيسي يجب أن يظل دوماً مع الاحتلال وأن لا تشغلنا التناقضات الثانوية عن التناقض الرئيسي .

وأضافت الفصائل أن حالة التفرق والتشرذم التي تعيشها الساحة الفلسطينية قد شجعت الاحتلال على الإمعان في سياسة الاستيطان ونهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وسياسة الحصار في غزة علاوة على عمليات التصفية و الاغتيال وقتل كل ما هو فلسطيني .

واستعرضت الفصائل آخر المستجدات السياسية والأوضاع الداخلية، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وصون الحريات العامة ووقف كل مظاهر تجاوز القانون الفلسطيني.