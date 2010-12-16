بلدية جباليا تستحدث أساليب علمية لتسهيل معاملات المواطنين

فلسطين اليوم- جباليا

استعرض عصام جودة رئيس بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة اليوم الخميس، واقع العمل في بلدية جباليا من النواحي الخدماتية والإدارية والتنظيمية.

جاء ذلك خلال لقاء جودة بوفد من الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" ضم كلاً من نادية البيومى مديرة فرع قطاع غزة في الائتلاف, ووائل بعلوشة منسق المشاريع و المستشار القانوني للائتلاف بكر التركماني في مقر البلدية.

وعبر جودة عن سعادته بلقاء وفد الائتلاف , مؤكداً حرص بلدية جباليا ورغبتها في التعامل مع الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة – أمان-.

وقدم جودة خلال اللقاء شرحاً مفصلاً عن واقع العمل الخدماتى في البلدية , موضحاً أن البلدية تقدم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والبيئة والصحة العامة وشق وتعبيد وصيانة الطرق وإنارتها بالإضافة إلى إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية وكذلك تنظيم جميع عمليات البناء والأسواق والحرف والصناعات.

كما أوضح طبيعة عمل البلدية الإداري , واستحداث الأساليب العلمية من اجل تسهيل معاملات المواطنين والتخفيف عن معاناتهم , مبيناً أن بلدية جباليا استحدثت قسم قلم خدمات الجمهور ليكون إحدى الإدارات الخدماتية والأساسية في البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين , والقسم الذي استحدث حديثا من قبل المجلس البلدي ما هو إلا لتحسين نوعية النظام والخدمات المقدمة للمواطنين دون أي معوقات وبأقصى سرعة ومهنية عالية.

من جهتها أكدت أ.نادية البيومى عن تقديرها واحترامها للمستوى الذي بلغت إلية بلدية جباليا خاصة مع الظروف الصعبة التي تعيشها البلدية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وأكدت أن الائتلاف معنى بالمتابعة والتواصل مع بلديات قطاع غزة لتطبيق مدونة الائتلاف , وان المرحلة المقبلة ستكون تمهيدية لتوسيع أفق التعاون مع البلديات , مضيفة " ندرس مقترح دليل الحكم الصالح والذي يهتم بدراسة واقع البلديات ليحكم أداء الموظف في البلدية ومستوى الشفافية فيها.

وأضافت البيومى أن الائتلاف وحدت جهودها من اجل إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في القطاعات الفلسطينية المختلفة من أجل بناء نظام النزاهة الوطني.