رضوان يدعو لجنة المتابعة العربية إلى رفع الغطاء عن المفاوضات

فلسطين اليوم – وكالات

دعا القيادي في حركة "حماس" الدكتور إسماعيل رضوان، لجنة المتابعة العربية إلى رفع الغطاء عن مفاوضات سلطة "فتح" مع الاحتلال الصهيوني.

وقال رضوان في تصريحٍ اليوم الأربعاء: "نطالب لجنة متابعة مبادرة السلام العربية برفع الغطاء عن أي مفاوضات عبثية مع الاحتلال الصهيوني"، مشددًا على ضرورة عدم منح السلطة أي غطاء جديد للمفاوضات يكون سببًا لاستجلاب المزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني.

ودعا رضوان حركة "فتح" ورئيس السلطة، محمود عباس لعدم استجداء غطاء عربي جديد لمفاوضات عبثية مع الاحتلال لا تؤدي إلا لمزيد من إهدار الكرامة الفلسطينية وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

وتعقد لجنة المتابعة العربية، اليوم الأربعاء ( 15-12-2010) ، اجتماعًا لبحث سبل التحرك العربي والفلسطيني بعد فشل الولايات المتحدة في إلزام الكيان الصهيوني بوقف الاستيطان تمهيدًا لاستئناف المفاوضات المباشرة.

وأكد القيادي في "حماس" أن مسار المفاوضات لا يؤدي إلا لخدمة الاحتلال، وهو دليل على عدم جدية حركة "فتح" بالمصالحة، وعلى أنها آثرت المفاوضات العبثية والرضا بالمشروع الصهيوني والأمريكي على المصلحة الوطنية، مشددًا على أن حركة "فتح" لا تملك قرارها.