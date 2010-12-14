فتوى عنصرية جديدة تحرّض ضد الفلسطينيين "كارهي إسرائيل"

فلسطين اليوم - وكالات

أفادت صحيفة " هآرتس" العبرية، أن الحاخام اليهودي حاييم دروكمان، الذي وصفته بأنه أحد قادة "التيار المعتدل في الصهيونية الدينية"، يعكف حاليًّا على إصدار فتوى جديدة تطالب بالتمييز بين من أسماهم بـ "العرب المخلصين" و"العرب كارهي إسرائيل".

وبحسب الصحيفة الصادرة اليوم الثلاثاء (14-12)، فإن هذه الفتوى تعدّ بمثابة "حلٍّ وسط" لقضية تأجير وبيع المساكن لفلسطينيي الداخل والتي أثارت جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة، حيث إنه بموجب الفتوى الجديدة سيُمنح المواطنون الفلسطينيون "المخلصون لإسرائيل" حقوقًا متساوية، في حين يتم طرد الآخرين "الكارهين للدولة العبرية"، وفق وصف الحاخام اليهودي.

هذا ويسعى عضو الكنيست السابق عن حزب "المفدال" اليميني، إلى نشر قائمة بأسماء الحاخامات الذين وقّعوا على الفتوى الجديدة، في الأيام القليلة المقبلة في مسعى منه لتثبيتها.