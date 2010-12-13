المعلم وسلطانوف: يدعوان لرفع الحصار عن غزة وتحقيق المصالحة

فلسطين اليوم-وكالات

استعرض وليد المعلم وزير الخارجية مع الكسندر سلطانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسي واقع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاقها المستقبلية وتم بحث تطورات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة ولبنان والعراق.

وشدد الجانبان على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وتكثيف الجهود المشتركة للمجتمع الدولي لحمل "إسرائيل" على وقف الاستيطان ورفع حصارها الجائر عن قطاع غزة وإلزامها بالوفاء بمتطلبات تحقيق التسوية العادل والشامل في المنطقة من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القراران 242 و338.

كما أكد الجانبان أهمية المحافظة على استقرار لبنان والتوافق بين أبنائه ووحدة وسلامة أراضي العراق.

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية وعبد الفتاح عمورة معاون وزير الخارجية ومدير إدارة أوروبا كما حضره من الجانب الروسي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية والسفير الروسي بدمشق.