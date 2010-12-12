لاريجانى يطالب الإدارة الأمريكية بالرد على وثائق "ويكيليكس"

فلسطين اليوم-وكالات

طالب رئيس مجلس الشورى الإيرانى فى إيران على لاريجانى الإدارة الأمريكية بتوضيح ما ورد فى الوثائق التى نشرها موقع ويكيليكس والرد عليها.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم أن لاريجانى تساءل- فى تصريحات أدلى بها- عما إذا كان الدبلوماسيون الأمريكيون فى البلدان الأخرى يضطلعون بمهمات تخرج عن الأعراف الدبلوماسية واضاف أن ما ورد فى موقع ويكيليكس عبارة عن خليط من المعلومات تضم الصحيح والخطأ.

وطالب لاريجانى بعض البلدان الأخرى بتقديم رد على ما ورد فى هذه الوثائق بشأنها.

ومن جانب آخر فى إشارة إلى المحادثات التى جرت بين إيران ومجموعة 5 + 1فى جنيف مؤخرا قال لاريجانى "إن أعضاء هذه المجموعة خلقوا عدم الثقة عدة مرات خلال المحادثات حيث نأمل بأن يتصرفوا بصورة أكثر عقلانية". وأضاف "أن مسار إيران فى المحادثات هو ذات المبادئ التى تم التأكيد عليها مرارا فى السابق".

وأوضح أنه "إذا أراد الطرف الآخر أن ينظر إلى استمرار المحادثات كوسيلة، فانه يسىء إلى الثقة، تم فى محادثات جنيف الثالثة طرح بعض القضايا فقط وسيتم طرح ما بقى منها فى المحادثات القادمة، حيث اعتقد أنه ينبغى الاستمرار فى هذا المسار".