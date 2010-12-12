القاهرة: بحث ترتيبات عقد القمة العربية المقبلة في بغداد

فلسطين اليوم-وكالات

بحث الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير سمير سيف اليزل، اليوم الأحد، مع وفد امني عراقي برئاسة الفريق دكتور إيدن خالد قادر وكيل وزارة الداخلية العراقية، الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد المقررة في شهر آذار/ مارس المقبل.

وترأس السفير اليزل، والفريق قادر اجتماعا لكبار المسؤولين في الأمانة العامة للجامعة العربية والجهات المعنية بالعراق، لبحث الجوانب الأمنية واللوجستية في تنظيم مؤتمرات القمة والفعاليات التحضيرية لها.

وكان الوفد العراقي وصل القاهرة صباح اليوم، للتباحث في إطار الاستعداد للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد في مارس المقبل.

ويلتقي الوفد مع عدد من المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية المصرية لبحث أفضل السبل في توفير الإمكانات المادية والفنية واللوجستية للقمة العربية المقبلة بالتنسيق مع الجانب المصري والجامعة العربية.