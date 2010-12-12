رئيس أمريكي:"لو وضع السوفييت اليهود في غرف إبادة فهذا ليس شأننا"

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تسجيلات سرية من ضمن التسجيلات السرية للمكتبة الرئاسية للبيت الأبيض.

وحسب القناة العاشرة، فمن ضمن ماجاء في هذه الصحيفة حديث مسجل للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون سجل عام 1973 مع مستشاره تشارلس كولسون، حيث قال نيكسون:"لليهود خطة خاصة بهم فاليهود هم أشخاص ذو شخصية عدوانية جداً وقذرة جداً".

وتتضمن التسجيلات 265 ساعة.

ووفقاً للتقرير فقد رفض نيكسون ومستشارة للأمن القومي طلب تقدمت به رئيسة "إسرائيل" في مارس 1973 ( غولدا مئير) لمساعدة "إسرائيل" الضغط علي الاتحاد السوفيتي السماح لليهود الهجرة لـ"إسرائيل"، حيث قال المستشار كينسجر في أحد التسجيلات " إن هجرة اليهود من دول الاتحاد السوفيتي أمر لا يخص سياسة واشنطن الخاريجة قائلاً:"لو وضع السوفيت اليهود في غرف غاز لإبادتهم فهذا ليس شأن أمريكي.