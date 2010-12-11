عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء القطري

فلسطين اليوم-رام الله

تلقى رئيس السلطة محمود عباس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثان.

وتركز البحث، خلال الاتصال، على اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد خلال أيام لبحث التحرك العربي بعد الرسالة الأميركية التي تلقاها عباس في أثينا، والمتعلقة بالرفض الإسرائيلي لتجميد الاستيطان.

وكان رئيس الوزراء القطري اجتمع في وقت سابق، مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة ووضع "عملية السلام".