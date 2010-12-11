أبو الغيط: وثائق "ويكيليكس" تثبت قوة موقف مصر وليس لدينا ما نخفيه

فلسطين اليوم-وكالات

أكد أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري، أن كل البرقيات الدبلوماسية الأمريكية التى تم تسريبها على موقع "ويكيليكس" التى تتحدث عن مصر، تؤكد أن ما يقوله المسئولون المصريون فى الاجتماعات المغلقة هو ما يتحدثون به فى العلن، وقال: "إن هذا يؤكد قوة الموقف المصرى والدبلوماسية المصرية".

وقال وزير الخارجية المصري إنه: "من المبكر جدا أن نعقب على هذه الوثائق أو نعلق عليها، لأنها بداية جبل ثلج، وقد لا تستحق التعليق"، مضيفاً: "ننتظر نتابع ونقرأ وليس بالضرورة كل ما نقرأه هو حقيقى، فقد يكون إما مشوشاً أو مدسوساً لأسباب، وبالتالى نحن نتمسك بمواقفنا ونتحدث بها علننا ونقول رأينا فى كافة القضايا".