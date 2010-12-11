وضع مؤسس موقع ويكيليكس في زنزانة انفرادية

فلسطين اليوم-وكالات

اودع جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس المعتقل في لندن منذ الثلاثاء، في زنزانة انفرادية بحسب ما قالت الجمعة محاميته جنيفر روبنسن.

وصرحت روبنسن لـ'فرانس برس' ان سجن واندزوورث في لندن حيث هو معتقل اتخذ هذا القرار 'لضمان سلامته'. واضافت 'كنا اعربنا عن قلقنا من المشاكل الامنية المحتملة لكننا لم نطلب ان يحبس' في زنزانة انفرادية.

وبحسب صحيفة 'ذي غارديان' البريطانية 'اظهر سجناء اهتماما كبيرا باسانج' ما قد يكون برر قرار سجن واندزوورث نقله الخميس الى زنزانة انفرادية في مركز الاعتقال نفسه.

وتابعت 'ليس لديه وسائل تسلية ولا يمكنه اجراء اتصالات هاتفية بسهولة انه وحيد'.

وقالت ان اسانج طلب ان يزود بكمبيوتر محمول ليتمكن من الدفاع عن نفسه مشيرة الى ان موكلها 'يواجه مشاكل في الكتابة' من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال مارك ستيفنز المحامي الاخر الذي يتولى الدفاع عن اسانج ان الاخير سيتمكن بشكل محدود من الدخول الى شبكة الانترنت بواسطة هذا الكمبيوتر.