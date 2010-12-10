ثماني طائرات حربية إسرائيلية تخرق المجال الجوي اللبناني

فلسطين اليوم: غزة

خرقت ثماني طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية، اليوم الخميس، على فترات، وحلقت فوق مناطق الجنوب وجبل لبنان قبل أن تعود إلى "إسرائيل".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "عند الساعة 10.00 قبل ظهر اليوم، خرقت أربع طائرات إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا (جنوب لبنان)، وغادرت عند الساعة 11.30 من فوق البلدة المذكورة".

وأضاف البيان أن "طائرتين مماثلتين خرقتا الأجواء من فوق بلدة رميش (جنوب لبنان)، وغادرتا عند الساعة 11.50 من فوق بلدة الناقورة (الجنوبية الحدودية)".

وتابع البيان: "عند الساعة 10.10 قبل ظهر اليوم، خرقت طائرتان معاديتان من فوق البحر غرب بلدة جبيل (في جبل لبنان) وغادرتا الأجواء اللبنانية عند الساعة 11.10 من فوق البحر قبالة بلدة الناقورة في تجاه الأراضي المحتلة".

ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها على لبنان ووقف انتهاكاتها الأجواء اللبنانية.