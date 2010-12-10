أسرى غزة: اختطاف القيادي في الجهاد مسالمة عمل جبان خارج عن الأخلاق الوطنية

فلسطين اليوم: غزة

أدانت وزارة شئون الأسرى والمحررين في حكومة غزة استمرار اختطاف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الحكيم مسالمة (45 عاماً) من رام الله منذ شهر.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "مسالمة"، أسير محرر اعتقل في سجون الاحتلال لسنوات، وكان مطارداً لسلطات الاحتلال منذ خمس سنوات كونه أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي، وهو من الشخصيات الاعتبارية في المدينة.

واعتبرت الوزارة اختطاف "مسالمة" عمل جبان خارج عن الأخلاق والوطنية، و يصب في مصلحة الاحتلال وأعوانه، وهو انسلاخ عن عادات شعبنا، ولا يوجد تفسير له سوى اجتثاث فصائل المقاومة، نيابة عن الاحتلال.

وفى نفس السياق استنكرت الوزارة اختطاف الأسير المحرر "محمد جمال السعدي" من جنين منذ أسبوع لدى جهاز الأمن الوقائي وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال خمس سنوات ، وأطلق سراحه قبل شهرين فقط ، وهو من عناصر حركة الجهاد الإسلامي.

وأشارت الوزارة إن الأجهزة الأمنية في الضفة تشن حملة شرسة ضد المقاومين والأسرى المحررين، تنفيذاً لمخططات الاحتلال، إلا أن الأمر لم يتوقف عند الأسرى المحررين، بل امتدت جرائم الأجهزة الأمنية لتصل إلى حد إصدار أحكام لسنوات ضد الأسرى في سجون الاحتلال، وإرسال بلاغات بالحضور إلى مقرات الأجهزة للأسرى المتوقع خروجهم خلال أيام من سجون الاحتلال .

ودعت الوزارة المؤسسات الحقوقية إلا تكيل بمكيالين وان تقول كلمتها في الجرائم التي ترتكب بحق المئات من المقاومين والمحررين في الضفة الغربية المحتلة.