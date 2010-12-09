واشنطن تمنح "إسرائيل" 205 ملايين دولار لتمويل مشروع مضاد للصواريخ

فلسطين اليوم-وكالات

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تخصيص 205 ملايين دولار لتمويل المنظومة الإسرائيلية المتطورة المضادة للصواريخ، والمعروفة باسم"القبة الحديدية".

وجاء تخصيص هذا المبلغ بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على دفع ذلك من موازنة السنة المالية القادمة 2011.

يذكر أن إدارة الرئيس أوباما حصلت على موافقة الكونجرس الأسبوع الماضي على هذه المنحة، وذلك لتمكين "إسرائيل" من شراء البطاريات الخاصة بمشروع القبة الحديدية قبل الانتهاء من التجارب الأخيرة للمشروع في الصيف القادم.

يأتي هذا الدعم بعد أن تم تخصيص 200 مليون دولار إضافية للمشروع الأمريكي الإسرائيلي المشترك المضاد للصواريخ، والمعروف باسم "ديفيدز سلينج آند أرو".