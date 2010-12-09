الأرصاد تحذر.. سرعة الرياح ستصل 100 كيلو يومي السبت والأحد

ترجمة فلسطين اليوم

‏ حذرت الأرصاد الجوية الصهيونية من المنخفض الجوي الذي سيضرب فلسطين المحتلة خلال الثلاث أيام المقبلة ( الجمعة السبت والأحد).

ووفقا للأرصاد الجوية، فيوم غدا الجمعة ستسقط أمطار محلية غير مصحوبة برياح شديدة، أما اعتباراً من ليلة يوم السبت ستشتد سرعة الرياح لتصل لحوالي 100 كيلو في الساعة.

وتطالب الأرصاد الجوية السكان القاطنين في بيوت من الزينكو والاسبست شدها بشكل قوي وتثبيتها لكي لا تتطاير وتلحق الأذى.

ووفقا للأرصاد الجوية، فيومي السبت والأحد سيكونان عاصفان مصحوبان بأمطار غزيرة وبرق ورعد ومن المتوقع أن تهطل الثلوج على الجبال المرتفعة