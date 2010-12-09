الاحتلال يغلق مدخل دورا الجنوبي ويحتجز عشرات المركبات

فلسطين اليوم-الخليل

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبشكل مفاجئ، مساء اليوم الخميس، مدخل مدينة دورا الجنوبي، ومنعت تنقل المركبات والمواطنين في الاتجاهين .

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مفرق دوراـ مخيم الفوار أغلقت الطريق أمام حركة المواطنين في كلا الاتجاهين واحتجزت عشرات المركبات، ودققت في بطاقات راكبيها وأوراقهم الثبوتية.

تجدر الإشارة أن الطريق المغلقة، هي الطريق الوحيدة الواصلة بين قرى دورا الجنوبية وبلدات الظاهرية ويطا والسموع.