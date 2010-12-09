إبراهيم حسن: باب الزمالك مفتوح لمن يرغب في الرحيل

فلسطين اليوم- وكالات

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا يمانع نهائياً في رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق بشرط إحضار عرض رسمي للإدارة البيضاء.

وشدد إبراهيم حسن في التصريحات التي أدلي بها للمركز الإعلامي لنادي الزمالك على أنه لا يجد مانعاً في رحيل عصام الحضري عن الفريق مشترطاً أن يحضر الحارس عرض من النادي الذي يرغب في الانتقال إليه مؤكداً أنه في حال وصول العرض فإن الجهاز الفني سيحدد بعدها مصيره.

وفي سياق مختلف قال إبراهيم حسن أن الأيام المقبلة ستشهد تبرع لاعبي الفريق والجهاز الفني للنادي من خلال حملة ناديك يناديك مؤكداً أن ذلك أمراً عادياً خاصة وأن الجميع يشعر بالولاء والانتماء للنادي الأبيض.

واختتم حسن تصريحاته بأنه من العادي أن يفكر حسام حسن المدير الفني بالاستعانة بخدمات القطري حسين ياسر المحمدي في هذه المباراة باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق.