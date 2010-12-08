‏اشكنازي يحذر: الهدوء مع غزة هش والمقاومة تحاول كل يوم خطف جنود

‏اشكنازي يحذر: المقاومة الفلسطينية بغزة تحاول كل يوم خطف جنود

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

قال قائد هيئة الأركان الصهيونية غابي اشكنازي، أن قضية الجندي جلعاد شاليط تشغل جيش الاحتلال طوال الوقت.

وحسب الإذاعة العامة، أضاف اشكنازي من منطقة "كرم أبو سالم" خلال اجتماع جمعه بطلبة ثانوية "إسرائيلية" سيلتحقون بالجيش قريبا:"جيش الاحتلال لم يوف بمهمته لإعادة شاليط لـ"إسرائيل" فلا يوجد أي شئ سيفرحنا أكثر من عودتة إلي بيته وأهله".



وحيال الوضع الأمني مع قطاع غزة، قال اشكنازي:"الهدوء الحالي مع غزة هو هدوء هش، فأنا أحذر من احتمال وقوع عمليات، لذلك على الجنود أن يبقوا طوال الوقت متيقظين وعلى أهبة الاستعداد".

وحسب أقواله، ففصائل المقاومة في قطاع غزة يستخلصون العبر ويطورون أنفسهم يومياً وهناك كل يوم محاولات لخطف جنود وعمليات تسلل من غزة لذلك القتال بيننا وبين فصائل المقاومة في غزة سيتواصل. حسب قوله