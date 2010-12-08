بركات يغيب عن لقاء الاتحاد والزمالك يسعى لضم العراقي كريم

القاهرة/ علم "اليوم السابع" أن محمد بركات لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى خلال لقاء الاتحاد السكندرى، الذى سيقام فى السابعة من مساء بعد غد، الجمعة، باستاد الإسكندرية بسبب الآلام التى يعانى منها بركات فى "صابونة الركبة"، والتى جعلته يغيب عن تدريبات الفريق منذ ثلاثة أيام بالرغم من أن الدكتور مجدى عبد العزيز طبيب الفريق أكد أن اللاعب سيخضع لاختبار طبى قبل مران الغد الأخير قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية للمبيت هناك، إلا أن الجهاز الفنى أخرج اللاعب من الحسابات لعدم لمسه للكرة منذ ثلاثة أيام.
يذكر أن بركات أدى برنامجاً علاجياً منذ الأحد الماضى بسبب آلام الركبة، إلا أنه خضع لاختبار قبل مران اليوم، فشعر اللاعب بالآلام مما جعله لا يستطيع المشاركة فى المران، وبالتالى الخروج من حسابات الجهاز الفنى.
الزمالك يخطط لضم مصطفى كريم في يناير
دخل العراقي مصطفى كريم مهاجم الشارقة الإماراتي دائرة اهتمام الجهاز الفني للزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
وأشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن إبراهيم حسن مدير الكرة بالزمالك دخل في مفاوضات مكثفة مع المهاجم العراقي الدولي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.
وأضافت أن الجهاز الفني للزمالك يبحث تدعيم خط هجومه بعد ظهور الإيفواري أبو كونيه بأداء مخيب عكس المتوقع قبل ضمه بداية هذا الموسم، إضافة إلى انقطاع العراقي عماد محمد عن التدريبات.
يُذكر أن مسئولي الأهلي قد وضعوا مصطفى كريم ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق في يناير المقبل بعد تعثر مفاوضات ضم اللاعب العراقي في بداية الموسم الحالي.