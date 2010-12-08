بركات يغيب عن لقاء الاتحاد والزمالك يسعى لضم العراقي كريم

القاهرة/ علم "اليوم السابع" أن محمد بركات لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى خلال لقاء الاتحاد السكندرى، الذى سيقام فى السابعة من مساء بعد غد، الجمعة، باستاد الإسكندرية بسبب الآلام التى يعانى منها بركات فى "صابونة الركبة"، والتى جعلته يغيب عن تدريبات الفريق منذ ثلاثة أيام بالرغم من أن الدكتور مجدى عبد العزيز طبيب الفريق أكد أن اللاعب سيخضع لاختبار طبى قبل مران الغد الأخير قبل سفر الفريق إلى الإسكندرية للمبيت هناك، إلا أن الجهاز الفنى أخرج اللاعب من الحسابات لعدم لمسه للكرة منذ ثلاثة أيام.

يذكر أن بركات أدى برنامجاً علاجياً منذ الأحد الماضى بسبب آلام الركبة، إلا أنه خضع لاختبار قبل مران اليوم، فشعر اللاعب بالآلام مما جعله لا يستطيع المشاركة فى المران، وبالتالى الخروج من حسابات الجهاز الفنى.