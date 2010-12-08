الوقائي يعتقل أسيراً محرراً من الجهاد قضى 5 سنوات في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم – جنين

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن جهاز الأمن الوقائي قام باعتقال أحد عناصرها في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأكدت الحركة ، ان جهاز الأمن الوقائي ما زال يعتقل ، الأسير المحرر من سجون الاحتلال محمد جمال السعدي (21 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين شمال الضفة المحتلة منذ ما يزيد عن أسبوع لافتة إلى أن السعدي قد أمضى خمس سنوات في السجون الصهيونية وقد تم الإفراج عنه منذ شهرين فقط .

وطالبت الحركة جهاز الأمن الوقائي بالإفراج الفوري عن الأسير السعدي واصفةً استمرار اعتقاله بالعمل الغير اخلاقي والذي يتنافى مع الأخلاق الوطنية والإسلامية .