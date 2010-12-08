الكابنيت الصهيوني يصادق على زيادة الصادرات من غزة

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" صادق ظهر اليوم، على زيادة الصادرات من القطاع للضفة الغربية والدول الأوروبية.

وجاء في القرار الإسرائيلي أن التسهيلات للقطاع ستسهل على حياة سكان القطاع، وعرضت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشر أخيراً وأظهر نمو بنسبة 16% في اقتصاد القطاع مع انخفاض في حجم البطالة في قطاع غزة في النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا للقرار فان حكومة الاحتلال اتخذت هذا القرار لتظهر للمجتمع الدولي بان "إسرائيل" تواصل اتخاذ خطوات إنسانية حيال سكان قطاع غزة.