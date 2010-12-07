منتدى الأخصائي النفسي و الاجتماعي يقوم بزيارات إلى عدد من بيوت المعاقين بخان يونس

فلسطين اليوم - غزة

زار وفد من فريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع لمنتدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عدداً من المعاقين في منازلهم في إطار حملة التواصل التي حملت عنوان "لمسة حنان" في يوم المعاق العالمي الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر الحالي.

وقدم الفريق من خلال هذه الحملة الدعم النفسي والاجتماعي للمعاقين كما قدموا لهم بعض الهدايا والتي من خلالها رسم الفريق الابتسامة على شفاه المعاقين وذويهم حيث أنهم أكثر فئات الشعب الفلسطيني التي تتعرض للإهمال والتهميش من معظم المؤسسات الحكومية والأهلية .

من جهته قال مسئول المنتدى في المدينة "أبو أحمد عواجة" أن هذه الحملة تأتي في إطار عدة حملات تهدف لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع الفلسطيني التي تعاني كثير من المشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن ممارسات الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها حملة ابتسم في عيد الأضحى المبارك والتي استهدفت معظم الأطفال المرض في جميع مشافي القطاع , مشيراً إلى أن الحملة استهدفت في يومها الأول 20معاقاً على مستوى المحافظة تخللها توزيع هدايا رمزية لرسم جو الفرح والسعادة وإدخالها على حياة المعاقين.

وأكد عواجة على ضرورة إيصال صوت ذوى الاحتياجات الخاصة للمجتمع المحلى ،العربي و الدولي والعمل على إبراز نوع من الاهتمام الخاص بهم, لاسيما حالة التهميش والإهمال التي يتعرضون لها .

ويواصل منتدى الأخصائي النفسي والاجتماعي تنفيذ حملاته الهادفة حيث أنهى قبل شهر حملة ابتسم للأطفال المرضى في مستشفيات المدينة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.