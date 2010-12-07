البنتاجون: حزب الله يملك 50 ألف صاروخ

فلسطين اليوم-وكالات

أفاد مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، "أن حزب الله اللبناني يملك حوالي خمسين ألف صاروخ وقذيفة ما يزيد من مخاوف وقوع نزاع أكبر مع دولة الكيان الصهيوني".

وأعرب المسئول "عن قلقه من ترسانة الحزب اللبناني ردًا على تسريبات موقع ويكيليكس عن مضمون برقيات دبلوماسية أمريكية"، مؤكدًا "أن ترسانة حزب الله تضم أربعين إلى خمسين صاروخًا من طراز فاتح 110 قادرة على بلوغ "تل أبيب" ومعظم الأراضي الإسرائيلية وعشرة صواريخ سكود دى".

وتنتقد هذه البرقيات انتشار الأسلحة في المنطقة، خصوصًا انطلاقًا من سوريا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، وكتبت الصحيفة أنه من هذا المنطلق تبرز مخاوف من تحول نزاع جديد محتمل بين حزب الله و"إسرائيل"، إلى حرب تندلع في كل المنطقة".

وكشفت البرقيات أن مسئولاً كبيرًا في وزارة الخارجية السورية نفى أن تكون بلاده تزود حزب الله بمثل هذه الأسلحة"ز