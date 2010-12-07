سرايا القدس تستهدف تجمع لآليات الاحتلال بقذائف الهاون وسط القطاع

سرايا القدس تطلق قذائف هاون باتجاه تجمع للآليات والجنود شرق وادي السلقا

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسئوليتها عن إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه تجمع للآليات والجنود الصهاينة شرق وادي السلقا وسط قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن الوحدة المدفعية في السرايا تمكنت مساء اليوم من إطلاق عدد من قذائف الهاون باتجاه تجمع لآليات وجنود الاحتلال في محيط بوابة النمر شرق وادي السلقا وسط قطاع غزة.

وأكدت السرايا على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان صهيوني ضد أبناء شعبنا، وتأكيداً على المضي بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل أراضينا.