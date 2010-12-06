جهود فصائلية لتشكيل لجنة تواصل في الضفة وغزة لمعالجة قضايا المواطنين

فلسطين اليوم-غزة

قالت مصادر سياسية موثوقة إن جهود الفصائل لتشكيل لجنة تواصل في الضفة وغزة لمعالجة قضايا المواطنين لم تثمر حتى الآن عن أية نتائج.

وأكدت المصادر ذاتها لـ"الأيام" أن فكرة تشكيل لجنة تواصل في الضفة وأخرى في غزة نبعت من اجتماع حضرته الفصائل بهدف بحث صيغة للعمل المشترك.

وأشارت إلى أن مهمة لجنة التواصل ستكون السعي إلى معالجة قضايا الناس وتهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني والمصالحة.

وعلمت "الأيام" أن الفصائل في غزة أقرت مبدأ تشكيل اللجنة إلا أنها لم تضع حتى الآن الأسماء التي ستشارك فيها، علماً بأنها لن تكون لجنة تمثل الفصائل كافة.

وستكون اللجنة المقترحة لجنة مصغرة مكونة من عدة ممثلين من القوى والفصائل.

وقالت المصادر إن احتمالات نجاح عمل اللجنة ستكون منوطة بالموافقة النهائية عليها من الفصائل التي أعطت موافقة مبدئية.

وتصر حماس على ربط عمل اللجنة في غزة بتشكيل اللجنة في الضفة الغربية وعدم اقتصارها على غزة.

وأبلغت حماس هذا الموقف خلال اجتماع الفصائل الذي عقد الأسبوع الماضي في غزة.

وتؤمن غالبية الفصائل بضرورة وجود لجنتين للتواصل في غزة والضفة من أجل متابعة قضايا الناس وتهيئة المناخ الأفضل للحوار.

وفي حال نجاح جهود الفصائل وجرى تشكيل اللجان سيكون على عاتقها حل قضية الاعتقالات السياسية التي تشكو حركتا فتح وحماس من اشتدادها في الآونة الأخيرة.