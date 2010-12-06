20مركبة حديثة لغزة اليوم وتصدر التوت لأوروبا

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين فتح المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل جزئي.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة "إن الاحتلال قرر فتح معبري كرم أبو سالم والمنطار "كارني" لإدخال مساعدات وبضائع، بالاضافة لتصدير شاحنتين من الفراولة".

وأضاف فتوح أنه من المقرر إدخال 150 إلى 160 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات من ضمنها 20 مركبة حديثة، أضافة لتصدير شاحنتين من التوت الأرضي لدول أوروبا، كما سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي.

أما معبر كارني فسيعمل لإدخال 140 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف.