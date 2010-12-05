الحرائق تتواصل.. إصابة صهيونية بحروق خطيرة في سديروت وطيار سويسري في الكرمل

ترجمة فلسطين اليوم

أصيبت قبل قليل امرأة صهيونية بحروق خطيرة جراء اندلاع حريق في شقتها في مدينة سديروت، وتم نقلها لمستشفى برزيلاي لتلقي العلاج، فيما لا زال الحريق مشتعلاً داخل الشقة

وقد وصلت سيارات الإطفاء من مدينة عسقلان لإخماد الحريق

أما في حريق الكرمل شمالا، فقد أصيب طيار سويسري بجروح طفيفة خلال إخماده لنيران حريق الكرمل، وقد تم نقله لمستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج

من جانب آخر أعلنت قوات الإطفاء الإسرائيلية بأنها تحاول الليلة إخماد 4 مناطق لا زالت تشتعل فيها النيران في غابات الكرمل