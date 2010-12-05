طه ينفي تعرضه لضغوط من السلطة لسحب دراسته حول "حائط البراق"

فلسطين اليوم-رام الله

نفى وكيل وزارة الإعلام في رام الله المتوكل طه ان تكون السلطة الفلسطينية مارست عليه أي ضغوط سياسية لسحب دراسته حول أحقية العرب والمسلمين في حائط البراق عن موقع وزارة الإعلام الفلسطينية.

وقال طه في تصريحات صحافية "يجب ان لا نتوقف عند جزئية إزالة الوثيقة عن موقع وزارة الإعلام ، لان الوثيقة نشرت على 1800 موقع إعلامي وصحيفة ، بما فيها وكالة وفا الرسمية للسلطة الفلسطينية ".

وأضاف لم يراجعني أي مسؤول فلسطيني في هذا الأمر،وهم يعلمون إنني كاتب وشاعر، ولدي 38 كتابا، وانا ارفض ان تمارس علي الضغوط ، وفي اللحظة التي يمارس علي ضغوط، سوف اترك العمل مباشرة ، وسوف أقوم بالإعلان عن ذلك .

وأشار المتوكل ان الحالة الفلسطينية حالة مضغوط عليها بشكل كبير نتيجة الاستحقاقات، وانه لم يطلب مساندة السلطة له للرد على تسييس إسرائيل للدراسة منوها أن السلطة لم تصدر أي موقف رسمي ضد الدراسة .

يذكر ان الدراسة التي نشرها "المتوكل طه "على موقع وزارة الإعلام الفلسطيني، استفزت المستوى السياسي الإسرائيلي ، ووزارة الخارجية الأمريكية.