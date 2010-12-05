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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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كلية الزيتونة تحتضن نادي اللغة الانجليزية

  • 14:07 - 05 ديسمبر 2010
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كلية الزيتونة تحتضن نادي اللغة الانجليزية

فلسطين اليوم: غزة

احتضنت كلية الزيتونة للعلوم والتنمية أنشطة نادي اللغة الانجليزية الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بدعم من الكتلة الإسلامية,حيث يضم النادي 50 طالباً من مرحلة الصف العاشر من جميع مدارس الوسطي وتم اختيارهم بعد اختبار خاص باللغة.

وتم مساء أمس السبت افتتاح النادي في حفل رسمي حضره أ. إياد عقل عميد الكلية و أ.علي أبو حسب الله مدير مديرية التربية والتعليم بالمنطقة الوسطي وأ. كمال أبو شمالة منسق النادي الانجليزي وأ. أبو محمود منسق الكتلة الإسلامية بالوسطي.

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