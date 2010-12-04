الأمن المصري يضبط 5 أنفاق على حدود غزة ويعين حراسة عليها لحين إغلاقها

فلسطين اليوم-غزة

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم السبت، خمسة أنفاق على الحدود مع قطاع غزة كانت تستخدم للتهريب.

وحسب تقارير إخبارية فإن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية المصرية تفيد بوجود بعض الأنفاق لتهريب السلع والمنتجات المصرية إلى قطاع غزة في المنطقة الحدودية، وعلى الفور قامت بحملة تمشيط في المنطقة، وضبطت خمسة أنفاق بمنطقة 'الصرصورية'، وكان بجوار نفقين منها 16 طنا من الحديد جاهزة ومعدة للتهريب، ولم يتم ضبط متهمين.

وذكرت مصادر أمنية مصرية أنه تم تعيين حراسة على الأنفاق الخمسة لحين إغلاقها من الجانب المصري، وأنه جاري استكمال تمشيط المنطقة بحثا عن أية أنفاق وفتحات أخرى أو التوصل إلى متهمين.