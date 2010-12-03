مساعي لضم مغتصبة ارئيل الى كيان الاحتلال

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

وقَّع 35 من أعضاء الكنيست الصهيوني بينهم وزراء ورؤساء لجان على عريضة دعوا من خلالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته إلى ضم مغتصبة "أريئيل" إحدى أكبر المغتصبات بالضفة الغربية إلى ما يسمى بـ"أرض إسرائيل".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر أمس الخميس (2-12) أن الموقعين على العريضة دعوا نتنياهو إلى فرض السيادة الصهيونية على تلك المغتصبة الآخذة بالتوسع، وعدها كباقي المدن الصهيونية، لا التعامل معها على أنها مغتصبة على أراض مُحتلة.

وجاء في نص العريضة أن "المشروع يهدف إلى إسكات كل الأصوات التي تنادي بمقاطعة فعاليات "المستوطنة" التربوية والثقافية، ومحاولات التشكيك في شرعيتها، وشرعية وجود اليهود في تلك المنطقة".

وكان المبادر إلى المشروع عضو الكنيست تسيبي حطوفيلي من حزب الليكود الحاكم، ووقع عليها أعضاء من حزب "إسرائيل بيتنا" المُتطرف، ورئيس الائتلاف الحكومي زئيف الكين، وأعضاء حزب "يهودوت هتوراة" وشاس والبيت اليهودي والاتحاد الوطني.

وجاء في العريضة أيضًا: "الأصوات المتشددة التي ترى في أريئيل "مستوطنة" أقيمت على أرض أجنبية في منطقة مُحتلة، يجب أن تُسكت من خلال قرار حكومي تتخذه حكومة "إسرائيل"، والذي يقضي بأن تصبح أريئيل جزءاً من أرض "إسرائيل" خاضعة للسيادة الصهيونية".