النيران حرقتهم وهم على قيد الحياة.. 40 من السجانة من بينهم قائد شرطة حيفا

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أفادت الإذاعة العبرية العامة بأن 40 سجاناً من مصلحة السجون لقوا مصرعهم في حادث احتراق حافلة كانت تقل 50 من السجّانة للمشاركة في عملية إخلاء سجن الدامون في أعقاب الحريق الهائل الذي شب على جبل الكرمل .

و بحسب الإذاعة، فقد حوصرت الحافلة في وسط ألسنة النار المشتعلة على الطريق المتعرج ذي المنحنيات الخطرة في مفرق بيت اورين وذلك بسبب الحريق الهائل، كما أعلنت نجمة داود الحمراء عن الحريق الهائل حادثا يوقع العديد من الإصابات.

من جانبه، قال وزير الأسرى في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع ان السجينات الفلسطينيات وعددهن 16 نقلن بسلام من سجن الدامون على جبل الكرمل الى سجن الشارون .

وتم استدعاء مئات من جنود جيش الاحتلال للمشاركة في عملية إخماد الحريق، فيما تقوم مروحيات صهيونية بنقل المصابين الى المستشفيات التي اعلنت حالة تأهب قصوى في اعقاب حادث احتراق الحافلة.