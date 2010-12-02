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إصابة العشرات بحالات اختناق في النبي صالح أثناء تصديهم للمستوطنين

  • 15:35 - 02 ديسمبر 2010
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إصابة العشرات بحالات اختناق في النبي صالح أثناء تصديهم للمستوطنين

فلسطين اليوم-رام الله

أصيب، اليوم الخميس، عشرات المواطنين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، بحالات اختناق واغماء جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع.

وكانت قرية النبي صالح شهدت مواجهات بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وأهالي القرية الذين حاولوا منع نحو 50 مستوطنا من اقتحام القرية والدخول إلى أراضيها الزراعية.

وأكد شهود عيان في القرية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية المغلفة بالمطاط باتجاه المواطنين واعتدوا عليهم بالضرب، بدلا من منع المستوطنين من اقتحام القرية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

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