قوات الاحتلال منعت رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 45 مرة الشهر الماضي

فلسطين اليوم _ الخليل

قال مدير أوقاف الخليل زيد الجعبري اليوم الخميس:" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 45 وقتاً للصلاة، خلال شهر تشرين ثاني الماضي ".

وأضاف الجعبري أن سلطات الاحتلال منعت الأذان بدعوى إزعاج المستوطنين المتواجدين في القسم المحتل من الحرم الشريف.

واستنكر الجعبري، هذه الإجراءات التعسفية التي تطال بيوت العبادة، واعتبرها تعدياً على الديانات السماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تعمل في هذه الأيام من أجل إقامة احتفال بالحرم الإبراهيمي في السابع من الشهر الجاري لمناسبة ذكرى الهجرة النبوية.