إعتباراً من اليوم..إقتحامات يومية للمسجد الأقصى وفرض قيود مشددة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

بدأت سلطات الاحتلال منذ صباح اليوم الخميس, بمساعدة المستوطنين الذين هددوا بتنفيذ إقتحامات يومية للمسجد الأقصى لمدة أسبوع , حيث فرضوا قيودا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين ممن تقل أعمارهم عن 45 عاما من دخول المسجد الأقصى ومنعت أعدادا كبيرة من أداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان في القدس أن شرطة الاحتلال سمحت مقابل ذلك لأكثر من 70 متطرفا يهوديا بدخول باحات الأقصى تحت حمايتها، في إطار ما يعرف ببرنامج "السياحة الأجنبية" للحرم.

وكانت جماعات يهودية متطرفة وجهت عبر بيانات وزعتها على مواقعها الالكترونية أتباعها إلى المشاركة باقتحامات يومية للمسجد الأقصى وطيلة أسبوع احتفالاتهم بما يسمى عيد الأنوار "الحانوكا" المقرر أن تبدأ اعتبارا من اليوم.