مصرع العشرات في فيضانات اجتاحت المغرب

فلسطين اليوم- وكالات

لقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم في المغرب جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات, بينهم 24 انحرفت بهم حافلة عن الطريق وسقطت في نهر فاض عن ضفافه في مدينة بوزنيقة المطلة على المحيط الأطلسي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أن ثلاثة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار منزلهم قرب مدينة خنيفرة بوسط المملكة.

كما توفي شخص آخر جراء انهيار منزله في مدينة سلا قرب الرباط، وأعلن عن فقدان شخص بمدينة وزان في شمال البلاد، بعدما جرفته مياه الفيضانات.

وغرقت فتاة صغيرة في تيفلت شرقي الرباط عندما جرفتها المياه بينما كانت تحاول عبور جسر، وفي الشمال أيضا تبحث أجهزة الإنقاذ عن سبعة آخرين جرفتهم مياه أحد الأنهار في الشمال.

وقالت مصالح الأرصاد الجوية إن منسوب الأمطار التي سقطت خلال يومين بلغ 178 ملليمترا في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي أغلقت فيها المدارس بسبب كثرة هطول الأمطار.

وأسفرت الفيضانات عن أضرار طالت طرقات عدة وعددا من المنازل، خصوصا في شمال البلاد، في حين توقع رئيس هيئة الأرصاد المغربية عبد الله مسقط استمرار هطول الأمطار حتى يوم غد الخميس.

ومن جهتها قالت الخطوط الملكية المغربية شركة الطيران الرئيسية في البلاد إن الأمطار الغزيرة عطلت الرحلات المغادرة من المطار الرئيسي في الدار البيضاء, حيث أغرقت المياه الطرق السريعة وقضبان السكك الحديدية ومنعت مسافرين من الوصول للمطار. كما توقفت أنظمة الاتصالات في بعض البنوك بسبب الأمطار.