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القبض على عصابة قامت بسرقة 18 دراجة نارية

  • 11:24 - 01 ديسمبر 2010
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القبض على عصابة قامت بسرقة 18 دراجة نارية

فلسطين اليوم _ غزة

ألقت شرطة غزة في محافظة خان يونس اليوم القبض على عصابة قامت بسرقة 18 دراجة نارية في المحافظة.

 

وأفاد محافظ مدينة خان يونس الرائد أحمد القدرة أن شرطة المحافظة وبعد عدة عمليات متابعة ورصد وتلقي شكاوي من قبل المواطنين ومعرفة بعض الخيوط المؤدية للعصابة، قامت بإلقاء القبض على العصابة.

 

من جهة ثانية، تمكنت مباحث خان يونس من كشف قضيتي سطو وسرقة مصاغ ذهبي تقدر قيمته بـ12 ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ 10 ألاف دينار.

 

وتقول الشرطة إن المباحث تلقت بلاغين منفصلين وقامت بمتابعة القضية ومعاينة المكان الذي حدثت فيه عمليتي السطو وحصر المشبوهين في عملية السرقة وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم للنيابة.

 

 

 

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