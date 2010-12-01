الاحتلال يعتقل والدة اسير اثناء زيارته في سجن نفحة

فلسطين اليوم: غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني والدة الأسير جمال الهور من بلدة صوريف في محافظة الخليل خلال زيارتها لشقيقها في سجن نفحة الصحراوي.

وذكرت مصادر مقربة من العائلة أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنة مريم الهور أثناء زيارتها لشقيقها المحكوم بالمؤبد ثلاث مرات.. إلا أن المخابرات الصهيونية اعتقلتها ونقلتها إلى أحد مراكز التوقيف، فيما قامت النيابة الصهيونية بعرضها على المحكمة ظهر أمس الثلاثاء لتمديد فترة التوقيف.

والسيدة الهور أم لعدد من الأطفال وهي سكان بلدة صوريف شمال الخليل ومتزوجة من أحد سكان بلدة بيت كاحل.

هذا وادعت سلطات الاحتلال أن المواطنة الهور حاولت إدخال شريحة جوال إلى المعتقل المذكور، علمًا بأن ذويها في بلدة صوريف استنكروا الحادث وطالبوا بالإفراج عن ابنتهم رافضين الاقتناع برواية الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت القسامي جمال الهور الذي عمل مع خلية صوريف الذي تزعمها المعتقل الأسير عبد الرحمن اغنيمات من نفس البلدة التي قامت بعملية تفجير في تل أبيب عام 1997 في مطعم (ابوربو) وقتلت عددًا من الصهاينة واستشهد فيها القسامي موسى اغنيمات، كما قامت نفس الخلية باختطاف الجندي شارون ادري وقتله وإخفائه لمدة تزيد عن سبعه أشهر قبل اعتقال الخلية ومحاكمتها.