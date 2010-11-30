مشعل يدعو لرفع الأيدي الأجنبية عن المصالحة

فلسطين اليوم – وكالات

أعرب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تـمنياته بانـجاز المصالحة الفلسطينية بأقرب وقت ممكن، داعياً إلى رفع الأيادي الأجنبية التي تـحاول تعطيلها، مؤكداً في الوقت ذاته انفتاح حركته للحوار والتشاور بكل ما يخدم القضية، ويحقق مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته.

وقال مشعل في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم محمد الخرافي، في دمشق اليوم الثلاثاء، إن شعور الكيان الصهيوني وقيادته بأنـها مسنودة، يدفعها إلى المزيد من التعنت ومواصلة العدوان على شعبنا.

وأطلع رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" ضيفه الكويتي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، بما فيها المصالحة الوطنية الداخلية. مشيراً إلى تواصل حركته مع القيادة الكويتية وأميرها حول معظم الشؤون وخاصة تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد مشعل أنه لمس حرص القيادة الكويتية، ورئيس مجلس الأمة الكويتي على المصالحة الفلسطينية، متمنياً استمرار التواصل مع دولة الكويت الشقيقة.