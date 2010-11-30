استطلاع صهيوني: اليهود أكثر تطرفاً من الأعوام التي مضت

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

أوضح استطلاع للرأي أجراه ما يسمي بمركز الديمقراطية الإسرائيلي "أن86% من اليهود يتجهون نحو التطرف, والعمل بكل الوسائل المتاحة لدفع المواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة عام48 للهجرة من أراضيهم.

وبيّن الاستطلاع أن 86% من اليهود يؤيدون مشاركة اليهود فقط في اتخاذ القرارات المصيرية في "إسرائيل"، واعتبر 81% أنهم مرتاحون كونهم إسرائيليين".

وأظهر الاستطلاع "أن 46% من اليهود يشعرون بالقلق وعدم الارتياح بان يسكن العرب في أحياء قريبة منهم أو أن يكون جيرانهم من العرب، في حين رفض 39% من اليهود السكن في أحياء يوجد فيها أشخاص يعانون من اختلال نفسي وعقلي وكذلك عمال أجانب، في حين اعتبر 23% أن الأحياء التي يسكنها المتدينون المتشددون أكثر الأحياء مشاكل ويرفضون السكن فيها".

وأجرى الاستطلاع على عينات مختلف الأجيال والتوجهات والمناطق ووفقا لمعايير الديمقراطية العالمية وإجراء البحوث والاستطلاع العالمي، نتائج تتعلق بموقف اليهود من القوميات الأخرى والتنوع الثقافي والديني، حيث اعتبر.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت "فإن قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية "دوريت بينيش" قالت إن هذه المعطيات والنتائج تؤكد على عمق الانقسام في موقف الرأي العام الإسرائيلي".

وأكدت خلال اجتماعها برئيس دولة الاحتلال شمعون بيريس عقب صدور الاستطلاع "أن هذا الانقسام يؤدي إلى استقطاب وهذا لأنه لا يوجد لدينا مفهوم موحد لمفهوم الدولة اليهودية الديمقراطية، ولا يوجد لدينا أساس لما نسعى إليه، علينا أن نبحث عن جسر للتواصل مع مختلف الأجزاء".