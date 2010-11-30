مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون جنوب نابلس

فلسطين اليوم-نابلس

أضرم مستوطنون صهاينة, ظهر اليوم, النار في أشجار الزيتون بمنطقة تقع بين قريتي مادما وعصيرة القبلية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان أن عشرات المستوطنين الصهاينة من مستوطنة "ايتسهار" أقدموا على حرق العشرات من أشجار الزيتون في منطقه "نبع مادما القديم" جنوب القرية" حيث منعت قوات الاحتلال الصهيوني وصول الأهالي إلى المنطقة التي تبلغ مساحتها ما يقارب 12 دونما زراعيا.

وبعد مضي ساعتين من اشتعال النار في الأشجار سمح جيش الاحتلال لسيارات الإطفاء الفلسطينية بالوصول إلى المنطقة لإخماد النيران دون معرفة الخسائر التي وقعت جراء أفعال المستوطنين.