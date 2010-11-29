اوباما وكلينتون يخرجون للصحافة للدفاع عن أنفسهما أمام ويكليكس

ترجمة فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية انه و على ضوء العاصفة السياسية التي أحرجت الإدارة الأمريكية، فسوف تجري وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي باراك اوباما لقاءا أمام وسائل الإعلام الأمريكية الساعة ال8 من مساء اليوم الاثنين للخروج من المأزق الذي وضعهم فيه تقرير ويكليكس

ومن المتوقع ان تقدم وزيرة الخارجية كلينتون اعتذارا لوزير الخارجية التركي الذي يزور واشنطن حالياً، بعد ان وصفه الدبلوماسيين الأمريكيين في التقرير بأنه "شخص خطير"

يذكر أن الإدارة الأمريكية أعطت تعليماتها لوكالات الأمن الأمريكية لتفحص إجراءات المعلومات السرية مجدداً لكي يمنع تسريبها مرة أخرى