الفواكه والخضار تمنع الموت المبكر

فلسطين اليوم – وكالات

قال باحثون أميركيون إن المعدلات العالية من المادة المضادة للأكسدة "الفا كاروتين" في الدم قد تخفض خطر الموت المبكر.

وقيّم الطبيب شاويانغ لي من مركز مراقبة ومكافحة الأمراض في اتلنتا وزملاؤه العلاقة بين هذه المادة وخطر الموت بين 15318 بالغ في عمر 20 وما فوق من العام 1988 وحتى العام 1994 وجرت مراقبتهم في العام 2006.

وتوفي خلال إجراء الدراسة 3810 شخصاً من المشاركين فيها، ووجد الباحثون أن خطر الموت انخفض 23% بين من كانت معدلات الألفا كاروتين في دمهم بين 2 و3 ميكروغراماً في الدسيليتر الواحد، وتراجع الخطر 27% بين من كانت المعدلات لديهم بين 4 و5 ميكروغراماً في السيليتر الواحد، و34% بين من كانت المعدلات في دمهم بين 6 و8 ميكوغراماً في الدسيليتر و39% بين من كانت المعدلات في دمهم 9 ميكروغراماً في الدسيليتر الواحد أو أكثر.

وقال الباحثون إن هذا النوع من الكاروتين مشابه كيميائياً للبيتا كاروتين لكنه قد يكون أكثر فاعلية في كبح نمو الخلايا السرطانية في الدماغ والكبد والجلد.

إلى أن هذه النتائج تدعم زيادة تناول الفواكه والخضار كطريقة لمنع الموت المبكر والحاجة لبحث كلينيكي بشان الفوائد الصحية لهذا النوع من الكاروتين.