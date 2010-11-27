من هم الوزراء الذين سيطالهم قرار التعديل في حكومة فياض؟

فلسطين اليوم- رام الله

رحب المجلس الثوري لحرکة فتح بقرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بدء مشاورات لإجراء تعديل على حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض، حيث أوصى في ختام دورة أعماله الخامسة برام الله في الضفة الغربية بوضع برنامج عمل للحکومة، وتحديد السياسات الکفيلة بضمان صمود الفلسطينيين في مواجهة سياسات الاحتلال وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح فهمي الزعارير في تصريحات صحفية، الرئيس أبو مازن ابلغ المجلس الثوري في خطابه أمام المجلس بأنه قد بدأ فعليا (في تنفيذ التعديل الحكومي) وتحدث مع رئيس الحكومة سلام فياض الذي يزور اليابان بان ينفذ التعديل فور عودته من السفر.

وأفادت مصادر إعلامية، أن التعديل سيطال المستقلين فيما ستحصل حركة فتح التي تملك 10 حقائب في الحكومة الحالية على حصة الأسد، مشيرا إلى انتقاد أوساط فتحاوية الحكومة الحالية بأنها تملك غطاء من الحركة في وقت لا تملك فتح الحقائب السيادية فيها ما يعطي انطباعا بان انجازاتها تذهب لشخص فياض وليس للحركة.

وأضافت، أن الأوساط الفتحاوية تتحدث عن تغيير سيطال الشخوص وبرامج الحكومة أيضا.

وفي هذا السياق قال الزعارير: إن فتح لا تطلب وزراء في الحكومة المقبلة، بل إنها تطالب بتغيير في البرنامج السياسي والبرنامج العام لها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني خليل شاهين: إن فياض يشعر بان اقتراب موعد انتهاء مدة خطته في آب المقبل في ظل غياب أفق لقيام دولة فلسطينية يتطلب شريكا يمكن تحميله وزر إخفاق خطة حكومة فياض بدلا من أن يتحمل ذلك لوحده.