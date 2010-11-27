جمعية التثقيف البرلماني تعقد ورشة عمل حول تعزيز المفاهيم البرلمانية لدى طلبة المدارس

فلسطين اليوم _ غزة

عقدت جمعية التثقيف البرلماني والديمقراطي ورشة عمل بعنوان " تعزيز المفاهيم البرلمانية لدى طلبة البرلمان المدرسي" وذلك ضمن برنامج البرلمان المدرسي وذلك في مدرسة الفلاح الإعدادية بغزة.

وحضر الورشة كلا من الأستاذ سهيل أبو العراج منسق برنامج البرلمان المدرسي في جمعية التثقيف البرلماني والديمقراطي والأستاذ علاء العشي الناشط في مؤسسات المجتمع المدني، والعشرات من طلبة البرلمان المدرسي.

وتحدث العشي لطلبة البرلمان عن المجلس التشريعي الفلسطيني وكيفية المشاركة في العملية الديمقراطية واليات عمل المجلس من حيث الترشيح والانتخاب والتصويت، والفصل بين السلطات الثلاث، بالإضافة إلى الديمقراطية وحملات الضغط والمناصرة والتشبيك.

من جانبه تحدث سهيل أبو العراج عن فكرة تأسيس البرلمان المدرسي، مؤكدا على أهمية تعزيز مبادئ حرية الرأي والتعبير والحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن في الدولة، وحق الأطفال في المنتزهات والمدارس والتعليم ومساكن أمنه وأماكن للعب.

وأوضح أبو العراج أن برنامج البرلمان المدرسي يهدف إلى تعزيز مبدأ حرية الرأي والرأي الآخر ومد جسور التواصل بين المعلم والطالب خارج نطاق المنهج الدراسي وإطلاع إدارة المدرسة على مشاكل الطلاب وطرق تفكيرهم لفهم تصرفاتهم داخل نطاق الفصل وبالتالي معاملتهم بالأساليب المناسبة والنهوض بالمجتمع المدرسي وبث روح القيادة لدى الطلبة وتعزيز مفهوم الانتخابات من خلال الانتخاب والترشح.