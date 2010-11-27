عبد الله جول يصف تركيا بـ "رجل أوروبا السليم"

فلسطين اليوم: وكالات

وصف الرئيس التركي عبدالله جول بلاده بأنها أصبحت "رجل أوروبا السليم القوى"، وليس كما كان يشاع عنها في مطلع القرن الماضي أنها "رجل أوروبا المريض".

ودلل جول- في ختام زيارته إلى سويسرا- على ذلك بالطفرة الاقتصادية التي حققتها تركيا، ففي الربع الأول من العام الحالي بلغ معدل النمو 11% مع انخفاض في معدلات التضخم والبطالة.

وطالب الرئيس التركي بسرعة دعم العلاقات مع سويسرا بالتصديق على اتفاقيات ازدواج الضرائب وغيرها.

من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد الكونفيدرالي السويسري دوريس ليوتهارد إن تركيا تمثل مجالا واسعا للاستثمار في قطاعات الأدوية وفى مجال الكيمياء والآلات الصناعية والتقنيات الصديقة للبيئة.