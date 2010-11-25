"إسرائيل" تمنع دخول تركي لصداقته بمؤلف فيلم وادي الذئاب على الفيسبوك

فلسطين اليوم-وكالات

منعت سلطات مطار تل أبيب رجل أعمال تركيا من دخول إسرائيل بدعوى وجود صداقة تجمعه بـ"بهادر أوزدنار"، أحد كتاب سيناريو فيلم "وادي الذئاب فلسطين" عبر موقع "الفيس بوك".

وقال رجل الأعمال التركي "شاهين وهاب فرات" إنه أوضح لموظفي المطار الإسرائيلي عدم معرفته الشخصية بالمؤلف، فكان الرد "أنت صديق لصديقة رجل خطير ممنوع من دخول إسرائيل". بحسب صحيفة "ملييت" التركية.

من جانبه، سخر "بهادر أوزدنار"، من الموقف الإسرائيلي، وقال: "تخيلوا دولة تمنع دخول شخص إلى الأراضي التي احتلتها على الرغم من حصوله على فيزا لأنه يتابع على "الفيس بوك" كاتبا كان انتقد سياستها الدولية".

وفي الوقت نفسه، أعرب المؤلف عن دهشته من وصولهم إلى حد مراقبة أصدقائه على "الفيس بوك"، وقال: "مثل هذه التصرفات لا تليق إلا بالإسرائيليين".

وربط مؤلف "وادي الذئاب فلسطين" في بيان وزعه على وسائل الإعلام القرار بخوف إسرائيل من قيام رجل الأعمال التركي بتزويد القائمين على الفيلم ببعض المعلومات، قبل أن يعود ويقول: "إنه لا يحتاج لإرسال صديق إلى إسرائيل لمعرفة مجازرهم".

وأضاف: "يمكنني أن أعرف المعلومات من تقارير الأمم المتحدة، ومن قراءة ماذا فعلوا في 1948 من مجازر وجرائم إنسانية، وكيف سلبوا الفلسطينيين حريتهم، واغتصبوا أرضهم".

وأشار إلى أن إسرائيل تخشى من فيلم "وادي الذئاب فلسطين" رغم أن "الفيلم لم يعرض بعد، ولم ينته تصويره، وإنما عرض أحد مشاهده على الإنترنت فقط"، متسائلا: "كيف يمكن أن يجعل الخوف من هذا النظام فاشيا وعنصريا إلى هذا الحد؟".

ودعا المؤلف التركي إسرائيل إلى الخجل من أعمالها الإجرامية بدل معاداة شركة الفيلم الذي يصور الجرائم الإسرائيلية، مضيفا: "إذا كان هذا النظام الدموي يخاف من فيلم، فالرد عليه يكون بالاستمرار في إنتاج الأعمال التي تقول الحقيقة".

يُذكر أن فيلم "وادي الذئاب فلسطين" سيُعرض في صالات السينما في تركيا ابتداء من 28 يناير/كانون الثاني 2011، ويصور الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، كما يسلط الضوء على حادثة سفن الحرية.

الفيلم بطولة: نجاتي شاشماز المعروف بـ"عالمدار"، وجوركان أويجون المعروف بـ"مماتي"، وكنعان جوبان المعروف بـ"عبد الحي"، ونور إيسان التي تجسد دور "بيسان" أخت "سمر" في مسلسل "العشق الممنوع".