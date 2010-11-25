الاحتلال يصعد هجمته..هدم منزل شرق بلدة يطا بالخليل

فلسطين اليوم- الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في خربة الديرات ببلدة يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة، منزل الشقيقين إياد ومحمد مصلح محمد العمور.

وتبلغ مساحة المنزل 250 متر مربع، ويقطنه ما يقارب (25 فرداً) بينهم الأطفال والنساء الذين يقيمون الآن على أنقاض بيتهم.

وأفاد المنسق الإعلامي لبلدية يطا عبد العزيز أبو فنار، بأن الشرطة الإسرائيلية يرافقها 15 جيبا عسكريا وجرافة وعدد من الآليات الثقيلة داهمت المنزل وهدمته بالكامل، بحجة عدم الترخيص.

وقال أبو فنار، إن 'أصحاب البيت قاموا بواسطة المحامي موسى مخامرة، بعمل مخططات وخارطة هيكلية للبيت، إلا أن سلطات الاحتلال هدمت البيت على محتوياته، مبررة ذلك بوجود قرار صادر عن المحاكم الإسرائيلية'.

وذكر أنه يوجد ما يقارب 30 منزلاً في المنطقة ذاتها مهددة بالهدم من قبل قوات الاحتلال، و'ذلك من أجل الضغط على ساكنيها، لترحيلهم عن أراضيهم ومصادرتها لصالح مستوطنة 'كرمئيل' القريبة من المكان'.