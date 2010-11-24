مصر: مصرع فلاح على يد شقيقه فى جلسة عائلية بالمنوفية

فلسطين اليوم-وكالات

لقى فلاح مصرعه على يد شقيقه الأكبر فى قرية بتبس مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر مشاجرة حدثت بينهما، ظهر اليوم، الأربعاء، أثناء جلسة صلح عائلية.

نقلت الجثة إلى المستشفى وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، حيث باشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حمدى الديب مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد عمرو الدهشان رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بوصول بلاغ من مستشفى شبين الكوم عن وجود فتحى محمد السعدنى (55 سنة) فلاح من قرية بتبس مركز شبين الكوم جثة هامدة وبه جرح نافذ فى الرقبة.

تبين أن شقيق المجنى عليه، ويدعى السيد محمد السعدنى (62 سنة) فلاح قام بالتعدى على شقيقه بآلة حادة أثناء انعقاد جلسة صلح بينهما.

تمكن الرائد عمرو الدهشان رئيس مباحث شبين الكوم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام آلة حادة عبارة عن مقص لتقليم الأشجار.

تحرر محضر رقم 10873 جنح شبين الكوم وباشرت النيابة التحقيق التى صرحت بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.